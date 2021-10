Green pass e dipendenti regionali, cosa cambia dal 15 ottobre

S'intitola ‘Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nelle sedi dell’Amministrazione regionale’ ed è la bozza di documento illustrata ieri ai sindacati dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz.

Riguarda le nuove regole sull'uso del green pass da parte dei dipendenti pubblici che saranno adottate dal prossimo 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Le disposizioni, concordate dalla conferenza dei coordinatori, saranno approvate dalle Giunta regionale non appena adottate le linee guida nazionali, sottoposte all'intesa della Conferenza unificata. Saranno poi comunicate al personale tramite apposita circolare interna.

Si applicheranno ai dipendenti della Regione e a tutti i soggetti che accedono alle sedi dell’Amministrazione regionale per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’ente, compresi, pertanto, i visitatori, le autorità pubbliche e politiche, i fornitori, i collaboratori, i prestatori di servizi e i frequentatori di corsi di formazione.

"E’ prevista - si legge in una nota - la differenziazione del controllo in base alle tipologie delle sedi di lavoro, prevedendo la verifica tramite smartphone o tablet all’ingresso delle sedi di lavoro dell’Amministrazione regionale ordinariamente presidiate all’ingresso da addetti al controllo accessi e la verifica a campione con cadenza giornaliera mediante visite giornaliere in loco in orari e giorni e non prestabiliti, da parte del dirigente responsabile o suo delegato, nelle sedi prive del presidio da parte di addetti all’accoglienza e in ogni altra sede di lavoro dislocata al di fuori di edifici".

Le modalità operative proposte "individuano i soggetti responsabili delle verifiche, degli accertamenti e delle eventuali contestazioni, le procedure da seguire e gli atti da adottare, sulla base di modelli standardizzati, nel caso in cui dalla verifica risulti l’inottemperanza degli obblighi di legge, garantendo così uniformità e omogeneità nell’operato di tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione delle disposizioni".