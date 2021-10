Se ogni città adottasse 10 famiglie di rifugiati trasformeremmo l'emergenza in un'opportunità

"Le citta' possono mettere in atto politiche europee sulle quali a volte i governi nazionali sono un po' timidi. Cambiamento climatico, lotta alla poverta', uguaglianza sociale e immigrazione sono tutti temi sui quali le citta' e i territori possono fare molto. Se, ad esempio, ogni citta' adottasse dieci famiglie di rifugiati trasformeremmo l'emergenza in un'opportunita'". E' l'appello che il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha lanciato durante il suo discorso alla cerimonia per il Patto dei sindaci per il clima e l'energia.

"Il contributo e le politiche dei territori sono determinanti. La Ue non e' solo le istituzioni di Bruxelles, ma e' l'insieme dei suoi territori, delle sue regioni, delle sue citta', che lavorano in sintonia con le istituzioni europee", ha aggiunto.