FIPE CONFCOMMERCIO ORGANIZZA UN WEBINAR GRATUITO DEDICATO AL GREEN PASS IN AZIENDA: COSA CAMBIERA’ DAL 15 OTTOBRE

Nel corso del webinar verranno approfondite tutte le novità introdotte dal Decreto legge n. 127/2021 e ci sarà la possibilità di un confronto aperto sulle principali criticità anche operative conseguenti al provvedimento.

Interverranno Silvio Moretti (Direttori Relazioni sindacali, previdenziali e formazione), Andrea Chiriatti (Area Relazioni Sindacali, previdenziali e formazione) e Giulia Rebecca Giuliani (Responsabile Area Legale, legislativa e tributaria).

“Ringraziamo Fipe Nazionale – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio Fipe VdA – per l’opportunità di questo prezioso momento di approfondimento per le nostre imprese. Siamo preoccupati – conclude Dominidiato - dell’impatto che tali cambiamenti dal 15 ottobre possano rappresentare per le nostre imprese e sul personale”.

Per info ed iscrizioni al webinar sarà sufficiente contattare gli uffici di Confcommercio VdA ai recapiti: 0165.40004 oppure 366.5942478