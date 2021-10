Elisa TRipodi contro il collegamento Cime Bianche

L'interrogazione con risposta scritta depositata alla Camera dei deputati e quella trasmessa al Parlamento europeo dalle parlamentari Elisa Tripodi e Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle "servono proprio a tutelare, oltre che il nostro bellissimo e delicato territorio, anche i soldi dei valdostani". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la deputata valdostana Elisa Tripodi, commentando gli attacchi ricevuti ieri da buona parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. "Insomma, 400.000 euro per uno studio di fattibilità vi sembrano pochi? E perché prima di spendere questi soldi (che sono vostri!), la Regione non ha approfondito la questione normativa con il ministero della Transizione ecologica a costo zero?" si chiede Tripodi.



La deputata pentastellata entra poi nella discussione in aula di ieri: "'Attacco all'autonomia', 'deputata irrispetosa', 'dimissioni', 'non ha un mandato popolare', 'nemica del turismo'. Il gioco 'Io sono più autonomista di te' ha francamente stancato e stufato: sventolare la bandiera dell'autonomia come unico pretesto per rivendicare diritti e libertà, non vi rende immuni da valutazioni e prese di posizioni che non hanno la vostra autorizzazione. È aberrante far passare il messaggio che i parlamentari debbano dipendere dalla giunta del collegio nel quale sono stati eletti: le prerogative parlamentari sono garanzia dell'indipendenza del Parlamento da condizionamenti di altri poteri". Tripodi annuncia anche che "sulle frasi utilizzate durante il Consiglio regionale scriverò anche in seguito, in modo tale che si capisca davvero chi cerca di tutelare gli interessi dei valdostani e del territorio".(fonte Dire)