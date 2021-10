Aosta: Cercasi miglior logo per biblioteche comunali

Si chiama 'Il mio L(u)ogo', il concorso del Comune di Aosta che verrà bandito nei prossimi giorni per la realizzazione dell’immagine coordinata delle biblioteche comunali del quartiere Dora e 'Ida Desandré' di viale Europa. Il regolamento del concorso è stato approvato ieri dalla Giunta municipale.

Il logo dovrà essere rappresentativo delle peculiarità e di tutte le attività di una biblioteca di pubblica lettura, e sarà utilizzato in tutte le comunicazioni formali, su differenti supporti e per contraddistinguere tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale e promozionale delle biblioteche comunali.

Il logo potrà essere composto di parole e immagini, in qualsiasi combinazione. Dovrà essere un simbolo di facile comprensione, eseguito in digitale.

La partecipazione al concorso sarà gratuita e aperta a tutti coloro i quali abbiano compiuto il 16esimo anno d’età. Ogni concorrente potrà presentare un solo progetto. L’autore del logo vincitore si aggiudicherà un premio di mille euro.