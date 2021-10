MONTAGNA VDA: Col Malatrà Saint-Rhemy-En-Bosses

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Col Malatrà (Saint-Rhemy-En-Bosses)

Il Col Malatrà è sicuramente una delle più belle finestre sul Monte Bianco, lo spettacolo che si gode quando si raggiunge lo stretto colle è indimenticabile.



La prima parte della salita si svolge su ampi pascoli molto verdi, a contrastare ciò la conca finale che ha un aspetto lunare.

Nella conca finale si può trovare neve sino ad estate inoltrata.

L'ultimo ripido tratto che conduce allo stretto intaglio del colle è attrezzato con alcuni scalini ed una corda fissa, non bisogna farsi impressionare da come si vede dal basso, è molto più semplice di come sembra.

Il rifugio Frassati, un po' sotto al colle, offre una buona occasione per il pranzo.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su: http://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=7956