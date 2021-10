Presidente Lavevaz, 'da 15 ottobre Drive-in tamponi sarà potenziato'

Per limitare i prevedibili disagi dal prossimo 15 ottobre, data in cui scatterà l'obbligo del green pass per diverse categorie di lavoratori, "potenzieremo la struttura del drive-in per chi ha il diritto di fare il tampone in maniera gratuita" perchè esonerato dalla vaccinazione. Lo ha spiegato il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, rispondendo in Assemblea consiliare a un'interrogazione dei consiglieri della Lega Vda Simone Perron e Andrea Manfrin.

Lavevaz ha precisato che la Regione non si farà carico delle maggiori richieste di tamponi a pagamento, che peserà invece sulle farmacie del territorio, questione dunque che le stesse farmacia dovranno affrontare in autonomia.

In Valle sono solo una trentina le farmacie attrezzate per poter eseguire dei tamponi rapidi, un numero probabilmente non sufficiente per coprire l'incremento di richieste che si verificherà dal 15 ottobre.