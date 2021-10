Papa Francesco istituisce la Fondazione per la Sanità Cattolica

Di Marco Mancini ACI Stampa

Attraverso un chirografo Papa Francesco ha istituito la Fondazione per la Sanità Cattolica. Il suo compito sarà quello di “offrire sostegno economico alle strutture sanitarie della Chiesa, perché sia conservato il Carisma dei Fondatori, l’inserimento all’interno della rete di analoghe e benemerite strutture della Chiesa e con ciò il loro scopo esclusivamente benefico secondo i dettami della Dottrina Sociale della Chiesa”.

Il Papa ha dunque eretto “in persona giuridica canonica pubblica e in persona giuridica civile la Fondazione per la Sanità Cattolica, quale Ente collegato alla Santa Sede, in maniera che possa operare sotto la Sua sovrana autorità e come ente strumentale dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, che provvederà al suo governo e a quanto a questa necessiti per il suo funzionamento”.

“La Fondazione – ha disposto il Pontefice - sarà retta dalle leggi canoniche ed in particolare dalle norme speciali che regolano gli Enti della Santa Sede, oltre che dall’annesso Statuto, che contemporaneamente approvo. La stessa sarà inserita nella lista degli Enti allegata allo Statuto del Consiglio per l’economia e sottoposta ai controlli e alle autorizzazioni della Segreteria per l’Economia”.

Nello stesso tempo il Papa ha nominato Presidente della Fondazione per la Sanità Cattolica Monsignor Nunzio Galantino, Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Segretario sarà Fabio Gasperini, Segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

I Membri del Consiglio di amministrazione individuati dal Pontefice sono Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Sergio Alfieri, Professore Ordinario di Chirurgia Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Chiara Gibertoni, Direttore Generale del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi; Sindaco unico è Maximino Caballero Ledo, Segretario Generale della Segreteria per l’Economia.