Carrefour cede in franchising il supermercato di Saint Christophe

“Il super mercato che viene ceduto in franchising* è quello di GS a Saint Christophe (ex Conti) che viene ceduto in franchising. Per operazioni analoghe di altri Super mercati attendiamo conferme”. A dirlo e Raffaele Statti, segretario UilTucs Vda.

L’incontro con il Sindacato per verificare l’applicazione della legge ed il rispetto dei Contratti che salvaguardano i diritti dei Lavoratori dovrà avvenire nei prossimi giorni.

“Nello scorso mese di giugno – ricorda Statti (nella foto) - circolavano voci su determinate operazioni in previsione ed alla richiesta di conferma da parte del Sindacato la Dirigenza rispondeva che erano solo illazioni.

Il 6 ottobre l’informazione della cessione del ramo d’azienda veniva fornita alle Maestranze eludendo le corrette relazioni sindacali indispensabili in operazioni del genere che coinvolgono le Lavoratrici ed i Lavoratori, i livelli occupazionali ed il futuro dell’Azienda.

“Gli incontri tra le Parti, programmati nei giorni 18 e 19 ottobre – secondo Statti - saranno utili per chiarire il nodo delle relazioni, l’impatto reale che avranno le aziende Carrefour in Valle d’Aosta con il piano di ristrutturazione, la salvaguardia dei posti di lavoro che interessano molte famiglie appartenenti alla nostra Comunità”.

*Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprenditori per la produzione o distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi vuole avviare una nuova impresa, ma non vuole partire da zero, e preferisce affiliare la propria impresa ad un marchio già affermato. (Da Wikipedia)