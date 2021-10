Ampliamento ospedale Parini consentirà 38 posti letto in più

Prevede 463 posti letto, ovvero circa 38 in più di quelli attualmente disponibili nel presidio ospedaliero, il progetto di ampliamento dell'ospedale Parini di Aosta, per la cui realizzazione la giunta regionale ha incaricato la società Siv srl, stanziando oltre 123,7 milioni di euro.

Il dato è emerso oggi in Consiglio Valle nella risposta dell'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, ad un'interpellanza illustrata in aula dalla consigliera del Progetto civico Progressista -PcP Erika Guichardaz, da sempre favorevole alla costruzione di un nuovo ospedale e non all'ampliamento.

In base al progetto, 318 posti saranno destinati alla degenza ordinaria, 84 a day hospital e 61 a dializzati o degenti del Pronto soccorso.



L'assessore ha sottolineato che dei 463 futuri posti letto "diciotto sono stati ricavati da una revisione del progetto originario", resasi indispensabile a seguito di alcuni ritrovamenti archeologici nell'area destinata ai lavori, in particolare lo scheletro del noto 'guerriero celtico'.