Incontro informativo sui disturbi alimentari

Un confronto sul tema dei disturbi del comportamento alimentare per meglio conoscerne le caratteristiche. Questo ciò che la Usl vuole organizzare nell'ambito del programma "Bollini rosa - H-Open weekend salute mentale", promosso dalla Fondazione Onda, per venerdì 8 ottobre, alle 10, nella sede del Centro Disturbi del comportamento alimentare (Dca), in via Guido Rey 1, ad Aosta.

E' previsto un incontro con Lorella Champretavy, psicoterapeuta e coordinatrice del Centro e la dietista Valentina Pecoraro. L'iniziativa è rivolta a genitori, insegnanti e a chiunque sia interessato ad approfondire queste tematiche, con l'intento di creare uno spazio di confronto dove ricevere informazioni rispetto ai disturbi del comportamento alimentare e all'organizzazione del servizio all'interno del Centro di Aosta.

Gli operatori saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e per fornire informazioni utili. Per partecipare è necessario prenotare, telefonando alla segreteria del Centro Dca dell'azienda Usl, al numero 0165.544617.