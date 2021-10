Facciamo chiarezza sulla Canapa: coltivazione, utilizzo e modalità di commercializzazione nel settore agroalimentare

Nel corso della storia la pianta è stata coltivata un po' in tutto il Paese, principalmente per produrre fibre tessili e carta, ma anche sostanze oleose e alimentari (soprattutto farinacei e mangime per animali). Verso la metà del secolo scorso la coltivazione della canapa è stata abbandonata perché considerata troppo laboriosa rispetto alle tecniche e ai mezzi allora disponibili, ma negli ultimi anni questo prodotto è stato riscoperto, portando allo sviluppo di moltissime filiere e al suo utilizzo anche nel settore alimentare.

L’evento si propone di affrontare l’argomento portando le testimonianze di aziende che coltivano/commercializzano la canapa, con un focus sulla normativa e sui requisiti di legge che regolano la produzione e l’uso di questo prodotto quale ingrediente alimentare.

Programma

9.30 Introduzione

Presidente della Camera Valdostana

10.00 L’esperienza delle Associazioni di categoria

Carlotta Canavesio, Assocanapa

Katia Zesi, CanapaValleSusa

Luca Bertetti, Canavese Canapa

11.10 La canapa come prodotto e come ingrediente secondo il Reg. (UE) 1169/2011

Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino

11.30 Profili normativi e interpretativi in Italia e in UE

Luca Scerbo Caruso, Studio Avvocati Andreis e Associati

11.50 Testimonianza aziendale

Davide Galvagno, Salute Sativa

12.10 Discussione con i partecipanti

12.30 Conclusione lavori

NOTE ORGANIZZATIVE

L’evento è riservato alle imprese valdostane in regola con il pagamento del diritto annuale.

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams, è gratuita previa iscrizione al seguente link: http://lab-to.camcom.it/moduli/36/webinar-facciamo-chiarezza-sulla-canapa/ entro il 9 ottobre.

Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte le indicazioni necessarie per partecipare all’evento online.

Il seminario è accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 4 crediti.

