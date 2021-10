Il dolore del Papa per il Rapporto sugli abusi nella Chiesa di Francia

Cyprien Viet e Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Le vittime e la Chiesa di Francia sono oggi nel cuore del Papa, colmo di dispiacere per una "terribile realtà". Al termine della presentazione a Parigi del Rapporto, frutto di oltre due anni di lavoro, il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni comunica che Francesco, che proprio nei giorni scorsi ha incontrato i vescovi d'Oltralpe in visita ad limina, ne è stato informato.

"Il suo pensiero va anzitutto alle vittime, con grande dispiacere, per le loro ferite, e gratitudine, per il loro coraggio nel denunciare, e alla Chiesa di Francia, perché, nella consapevolezza di questa terribile realtà , unita alla sofferenza del Signore per i suoi figli più vulnerabili, possa intraprendere una via di redenzione".

Ancora le vittime sono al centro della preghiera del Papa. Francesco - fa sapere Matteo Bruni - nella preghiera affida al Signore il "popolo di Dio in Francia" particolarmente le vittime, "perché doni loro conforto e consolazione e con la giustizia possa giungere il miracolo della guarigione.”

Le parole e la preghiera arrivano dunque al termine di una mattinata delicata e difficile. Come preannunciato alla stampa, il Rapporto nella sua integrità è ampio e dettagliato. E' stato un lavoro faticoso e intenso quello dei 21 membri della Commissione indipendente incaricata dai vescovi e dai religiosi di Francia. Aprendo la conferenza stampa il presidente, Jean-Marc Sauvé, ha citato la lettera di una vittima, per dire proprio che quanto emerso in circa due anni e mezzo può essere talvolta "destabilizzante e scoraggiante" ma dà la speranza "di un nuovo inizio", di "un altro rapporto” con questa storia di dolore. Un “clima umano” ha sottolineato un membro della Commissione, ha caratterizzato l’ascolto delle vittime - aspetto centrale nella stesura del Rapporto - ricordando in particolare le “lacrime di un settantenne” e la "rabbia di una donna”. Ascolto dunque prima che indagine di esperti.

A nome degli abusati ha parlato François Devaux, vittima di padre Preynat nella diocesi di Lione e co-fondatore dell'associazione La Parole Libérée. Un discorso il suo, pieno di sofferenza e di rabbia, ma anche di gratitudine per il lavoro della Commissione definito un “sacrificio per il bene comune". "È dall'inferno che voi, membri della Commissione, siete tornati" - ha detto - chiedendo alla Chiesa profonde riforme, esprimendo il suo senso di tradimento per i silenzi e le "disfunzioni sistemiche" che ha affrontato nella sua lotta dolorosa.

I numeri raccapriccianti

Il Rapporto basato su testimonianze, ricerche e dati d’archivio è molto dettagliato – come ha spiegato il presidente Sauvè – ma non ha la pretesa di essere esaustivo. Come già preannunciato alla stampa nei giorni scorsi, la Commissione ha stimato in 2.900 a 3.200, i preti e i religiosi coinvolti in crimini di pedofilia in Francia tra il 1950 e il 2020. Ma la valutazione è parziale. Un sondaggio nazionale conta che un totale di 216.000 persone in Francia oggi (con un margine di errore di 50.000) sono state abusate da preti e religiosi cattolici. Se si includono le aggressioni commesse da laici (soprattutto nelle scuole), questa stima sale a 330.000 persone.

Jean-Marc Sauvé ha spiegato che nell'insieme della società francese, cinque milioni e mezzo di persone (il 14,5% delle donne e il 6,4% degli uomini) hanno subito una violenza sessuale prima dei 18 anni. Le famiglie e gli amici sono ancora i principali contesti, ma la prevalenza di aggressioni nella Chiesa cattolica rimane alta, anche in tempi recenti, e l'80% di questi abusi riguarda i ragazzi.

La reazione della Chiesa



Dolore e vegogna nella reazione della Chiesa: in conferenza stampa erano presenti i vescovi e i religiosi che hanno commissionato il Rapporto. Nel suo discorso, monsignor Éric de Moulins-Beaufort, arcivescovo di Reims e Presidente della Conferenza Episcopale( CEF), ha riconosciuto la portata "spaventosa" della violenza nella Chiesa. La voce delle vittime "ci sconvolge, ci travolge", ha riconosciuto, lodando in particolare la franchezza e le "parole vere" di François Devaux. Il presidente della CEF ha promesso che i vescovi si prenderanno il tempo necessario per studiare il rapporto e trarne le conseguenze, in particolare durante la loro assemblea plenaria di novembre.

Da parte sua, la presidente della Conferenza delle religiose di Francia( CORREF), suor Véronique Margron, ha espresso il suo "infinito dolore" e la sua "vergogna assoluta" di fronte ai "crimini contro l'umanità del soggetto intimo, credente e amoroso". Le 45 raccomandazioni sono un "segno di esigente fiducia nella Chiesa", che dovrà lavorare con le altre istituzioni.