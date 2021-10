Le assicurazioni valdostane del Sindacato Nazionale Agenti in assembela

Gli assicuratori valdostani aderenti allo SNA guardano al loro futuro e per fare il punto si riuniranno in assemblea domani, giovedì 7 ottobre, a Sarre presso la Trattoria di Campagna.

"Agenti e Clienti - spiega il Presidente, Davide Omezzolli - ha visto al loro fianco in questo periodo di pandemia, garantendo un servizio ritenuto essenziale per la collettività, quello assicurativo". Infatti, il sindacato in Valle d’Aosta, oltre ad essere un organo di rappresentanza per le Istituzioni, tutela e offre servizi alla categoria degli Agenti di Assicurazione".

Sono più di 20 le Agenzie che aderiscono all’associazione in Valle d’Aosta su circa una quarantina per un totale di circa una trentina di Agenti professionisti.

Nel 2015 l’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con lo SNA - fa sapere Omezzolli - ha organizzato un incontro di informazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado dal titolo “Strada ai giovani”, con l’obiettivo di trasferire ai giovani una cultura assicurativa di base, di far loro comprendere l’utilità sociale dell’assicurazione.

"Vogliamo aggiunge il Presidente - sensibilizzare i giovani all’importanza dell’intermediario assicurativo, richiamare la loro attenzione sulla responsabilità comportamentale dell’individuo e far conoscere la professione di agente di assicurazioni in una logica di orientamento professionale".

Altro importante obiettivo raggiunto per la comunità valdostana è stato, nel 2012, la riduzione dell’aliquota d’imposta sulle assicurazioni RCA in Valle d’Aosta dal 12,50% al 9%.

"SNA - ricorda ancora Omezzolli - è l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria degli agenti di assicurazione professionisti" . I dirigenti valdostani sono: Davide Omezzolli, Presidente Provinciale; Sergio Amail e Cesare Clap, Vice Presidenti; Flavia Zanella Flavia, Tesoriere; Consiglieri: Roberto Bettanin, Nicole Moussanet, Luca Colletto.