Aosta: L'osservatorio antimafia: 100 passi...indietro

Troncare e sopire. È la sensazione che abbiamo provato dopo aver appreso della volontà di smantellare l’Osservatorio sulla criminalità organizzata del Comune di Aosta. Perchè questo è: smantellare un lavoro corale, che ha impegnato l’intero Consiglio comunale precedente per più di anno, con l’indispensabile e preziosissima consulenza di Libera Valle d’Aosta, e che ha prodotto un Osservatorio antimafia, mentre la Regione blatera da decenni ma non ha mai prodotto nulla.

Gia’ a maggio chiedevamo conto al Comune https://aduvda.eu/2021/05/24/dimenticato-losservatorio-per-la-legalita-del-comune-di-aosta/ E, passata l’estate, scopriamo di variazioni al regolamento per renderlo omogeneo al futuro Osservatorio regionale. Ridicolo: come si fa infatti a modificare un regolamento per farlo confluire in qualcosa che non esiste? Ogni tanto spuntano tavoli interregionali di concertazione, bozze, ipotesi, ma al momento sul sito della Regione non c’è nulla e si vuole far confluire un organismo che esiste e potrebbe funzionare domani in uno che non esiste?

Aosta ha avuto la commissione antimafia insediata per più di sei mesi, fortunatamente il Comune non è stato sciolto per mafia, ma non possiamo dimenticare che un suo consigliere è stato condannato per associazione mafiosa a 10 anni sia in primo sia in secondo grado, il che vuol dire che il tentativo di assalto alle Istituzioni c’è stato eccome.

La risposta qual è? Si accentra, come tutto, in capo alla Regione (alla faccia anche qui dell’autonomia) e si accentra in uno strumento fantasma e che il Consiglio regionale ha dato prova di non volere.

Il Consiglio comunale si è insediato da un anno, doveva solo rifare le nomine; a confluire, se proprio non ne possono fare a meno, c’è tempo. Il Conte Zio ci fa un baffo. Troncare e sopire.