Aosta: Al via iter per completamento Centro polifunzionale via Brocherel

Il tetto bianco che si fa largo tra i palazzi di via Brocherel e corso Ivrea rende le dimensioni della vasta struttura

L'Amministrazione aostana 'corre' per quanto di sua competenza per avviare l'iter di completamento dei lavori del centro polifunzionale di via Brocherel.

La deliberazione del Consiglio comunale del 29 settembre scorso che ha approvato l’Accordo di programma tra la Regione, il Comune e l’Azienda Usl VdA per il completamento dell’edificazione e la gestione di un centro polivalente socio-sanitario e di un poliambulatorio/centro diagnostico nel comune di Aosta, è stata depositata nel Civico Palazzo - Ufficio Urbanistica fino al 23 ottobre compreso, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. Tutti gli atti sono inoltre visionabili sul sito Internet comunale.



Entro 20 giorni dal termine della pubblicazione, e cioè fino al 12 novembre, chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte su carta libera in duplice copia durante l’orario normale di apertura degli uffici presso la Segreteria comunale che le acquisirà al protocollo particolare oppure tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it .