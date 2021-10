A Torgnon profumo d’Autunno alla Sagra delle Patate di Montagna e della Fontina d’Alpeggio

Torna l’imperdibile Torgnon d’outon, appuntamento dedicato alla patata di montagna e al prestigioso formaggio DOP Fontina d’alpeggio, due specialità tipiche della Valle d’Aosta. Gastronomia, musica, animazioni e artigianato sono gli ingredienti di questo appuntamento immancabile del 'paese del sole' valdostano. L’appuntamento si svolge sabato 30 e domenica 31 ottobre in piazza Frutaz a Torgnon.

Numerosi saranno i produttori locali dove si potranno comprare la Fontina Dop e le Patate di Montagna, protagoniste della manifestazione.

Ma le vere delizie di Torgnon sono i piatti della tradizione? La Torgnolette, a base di patate, fontina, porri e pancetta, e la Seuppa de Torgnon, una zuppa di pane nero e bianco, Fontina, cavolo verza e fave. Quest'anno in ragione delle norme anti pandemia non vi saranno pranzi e cene nel padiglione ma tante sono le iniziative alternative, dalle lezioni di Nordic Walking al ricco mercatino di enogastronomia e artigianato locale, spettacoli, animazioni e giochi per grandi e piccoli e dimostrazioni di lavorazione della Fontina.