Oltre 200 mila euro per aiuti concorsi di valorizzazione genetica dei capi

Sostegni per 205 mila euro per la copertura dei costi che saranno sostenuti per l’organizzazione e la partecipazione degli allevatori alle rassegne che si svolgeranno nelle Unités des Communes così come al Concours Reina dou lacë, al mercato delle manze e dei tori e torelli e al concorso regionale delle specie ovina e caprina, che si terranno invece all’Arena Croix-Noire di Aosta.

Gli aiuti sono concessi allo scopo di garantire il mantenimento e promuovere la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale e favorire gli scambi commerciali, anche nell’ottica di contribuire a rilanciare un settore fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria.

A breve, si procederà all’approvazione degli aiuti volti a premiare la partecipazione degli allevatori ai concorsi e alle rassegne che hanno la finalità di migliore e valorizzare la qualità genetica dei capi zootecnici attraverso la valutazione degli indici genetici.