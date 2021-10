Approvata manutenzione delle opere di sistemazione del torrente Urthier

La Giunta regionale ha approvato il primo livello di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di difesa idraulica del torrente Urthier, nella località di Crétaz nel comune di Cogne.

“Con questo intervento – evidenzia l’assessore regionale alle Opere pubbliche, Carlo Marzi - concludiamo i lavori di manutenzione delle sponde dei torrenti Urthier e Grand'Eyvia nel comune di Cogne, danneggiate dall’erosione alluvionale dell’ottobre dello scorso anno. Per la messa in sicurezza dei due torrenti sono stati attivati ben sei cantieri, nei tratti ricompresi tra la località Lillaz e la località Pont de Laval, per uno stanziamento complessivo di circa 800.000 euro”.

Il primo livello di progettazione, curato direttamente dai tecnici della Struttura opere idrauliche, prevede il ripristino di un tratto di difesa spondale in destra orografica del torrente Urthier a monte del ponte della strada regionale in località Cretaz, danneggiato dall’evento di piena dell’ottobre 2020.

Con la deliberazione della Giunta regionale si autorizzano gli uffici della Struttura opere idrauliche ad avviare le fasi successive di progettazione e l'avvio dell'appalto dei lavori, previsto entro il 2021. Le spese per quest’ultima fase di intervento ammontano a circa 300.000 euro, già finanziate con il secondo assestamento di bilancio approvato dal Consiglio Valle nello scorso mese di luglio.