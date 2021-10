Ad Aosta con la Cas il seminario sulla 'Metallurgia sicura'

Sicurezza e salute del lavoro sono i temi attorno ai quali è stato strutturato il corso itinerante dell’Associazione italiana di metallurgia che il 7 ottobre arriva ad Aosta, in un’ultima giornata organizzata con il supporto della Cogne acciai speciali.

L’appuntamento è all’Hostellerie du Cheval Blanc dove, a partire dalle ore 9, dirigenti, responsabili per la sicurezza e delegati per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, si ritroveranno con esperti del settore a confrontarsi e ad approfondire tematiche quali i ruoli e le responsabilità di RLS, i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza declinati sull’UNI ISO 45001, le disposizioni COVID 19 e la valutazione del rischio incendio.

Nel pomeriggio, i partecipanti al seminario 'Metallurgia sicura. Safety Firts: come trasformare una priorità in un valore aziendale' saranno in visita allo stabilimento della Cogne Acciai Speciali.

Ad accompagnarli Ettore Bordon, coordinatore della giornata, nonché Presidente del Comitato tecnico Ambiente e Sicurezza dell’Associazione italiana di metallurgia e responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Cas.