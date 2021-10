Gressan: Inizio corsi Ecole de sculpture Maison Gargantua

Il legno è un materiale di lavoro del tutto unico. La forma arrotondata in cui ci giunge richiede un deciso intervento creativo per poter catturare l’essenziale: il corso presenta le abilità di base che permettono di raggiungere questo obiettivo. Sia i principianti che gli avanzati imparano a conoscere i fondamenti della lavorazione manuale artistica del legno e vengono confrontati con le sfide della creazione tridimensionale.

L’obiettivo del corso è di avvicinare la persona all’intaglio del legno, partendo da un livello base, sino ad uno più avanzato in base al proprio percorso.

Prendendo in esame le reali aspettative e desideri del corsista, l’idea è quella di accompagnare i partecipanti al giusto utilizzo degli strumenti di intaglio (scalpelli, raspe ecc) in quanto mezzi per potersi addentrare nel legno.

Gli interessati dovranno presentarsi presso l’ufficiosegreteria del Comune, al fine compilare la domandadi partecipazione, entro il 12/10/202

Il corso è riservato ai residenti in Valle d’Aosta (etàminima 14 anni); avrà una durata di 50 ore e si terrà in orario serale, nella giornata del VENERDI’, dalle 20.00 alle 23.00 a partire dal 22 ottobre 2021.

Il corso sarà attivato se le adesioni risulteranno essere pari ad un minimo di 10 esino ad un massimo di 14 iscritti; in caso di superamento del limite massimo, verrà stilata una graduatoria secondo le seguenti priorità in ordine di importanza:

1. aver frequentato i corsi di scultura organizzati da questo da Comune di Gressan negli anni precedenti e di non superare 4 anni di partecipazione a corsi di scultura;

2. residenza nel Comune di Gressan;

3. età anagrafica sotto i 50 anni;

4. non aver partecipato ad altri corsi di scultura;

5. ordine cronologico di arrivo della domanda;

Costo dell’iscrizione € 152,00 (di cui € 2,00 quale imposta di bollo) non rimborsabili in caso di rinuncia.

Il materiale e le attrezzature saranno a carico dei corsisti.

Tutti gli iscritti dovranno osservare le normative anti Covid-19 vigenti (obbligo Green pass per accesso ai locali, distanziamento e dispositivi di sicurezza indossati).

