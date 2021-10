ANTICENDIO AGGIORNAMENTO MEDIO RISCHIO 5 ORE 7 ottobre 2021

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere un’adeguata formazione attraverso specifici corsi di formazione per addetti antincendio organizzati da Confcommercio VDA. I contenuti di tali corsi antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato).

A chi è rivolto: Ai lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio

Durata corso : 5 ore

Data & Orario : Giovedì 07/10/2021

Dalle ore 8:30 alle ore 11:30 (parte teorica) – Dalle ore 12:30 alle ore 14:30 (prova pratica in presenza) c/o località Autoporto (Torre delle Comunicazioni) – Pollein

https://goo.gl/maps/<wbr></wbr>nGiUCgjP2CeyPAwi8 geolocalizzazione

Docent e: MARCO BELTRAMELLI

Luogo: Aula/Videoconferenza (parte teorica) – In presenza c/o località Autoporto (parte pratica)

COSTO DI PARTECIPAZIONE : € 50,00 iva inclusa per gli Associati a Confcommercio VdA – € 100,00 iva inclusa per i non Associati. Se sei possessore di una tessera “Platino” la formazione sarà gratuita per il Datore di Lavoro o Legale Rappresentante