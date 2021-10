CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Attività di Ristorante-Pizzeria-Pub-Bar in vendita in centro ad Aosta

Nel centro storico della città di Aosta, in una via pedonale molto frequentata sia da residenti che da turisti, VENDESI attività di Ristorante-Pizzeria-Bar-Pub ben avviata e tutt’ora attiva. Il locale è molto caratteristico e ha 2 sale interne con circa 100 posti coperti, un dehors di altri 30 posti utilizzabile anche in inverno (con impianto di riscaldamento a stufa a pellet) e un secondo dehors esterno, situato nel cortile interno dell’edificio e con ulteriori 70 posti. La cucina è ben attrezzata e accessoriata e ha sia l’accesso diretto dall’interno che dal dehors esterno. Completano il locale i bagni per la clientela e un magazzino interrato con celle frigo. Riscaldamento autonomo a metano. € 210.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it