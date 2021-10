Venerdì prossimo il Pd VdA darà avvio alla campagna congressuale per l’elezione del segretario con un incontro pubblico all'Hotel Duca di Aosta in piazza Narbonne.

L'appuntamento sarà l'occasione per la presentazione del Regolamento Congressuale e le procedure per la partecipazione. Per la prima volta non sono previste “primarie” aperte, il voto sarà riservato agli iscritti.

All'incontro è annunciata la presenza delsenatore Stefano Vaccari, responsabile nazionale dell’organizzazione del PD.