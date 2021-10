Batailles de Reines, ad Antey 'Peloira' vince un combat da record

Record stagionale di partecipanti ad Antey-Saint-André, ieri domenica 3 ottobre, per la quarta eliminatoria autunnale del 63esimo concorso regionale delle Batailles de reines.

Gli allevatori hanno infatti iscritto ben 203 bovine, divise poi in 48 per la prima categoria, 74 per la seconda e ben 81 per la terza. Numeri che, nella ripresa dopo il Covid-19, non si erano ancora registrati. Nel primo peso ha vinto "Peloria", bovina di 691 chilogrammi di Simon e Julien Charbonnier di Aosta, che in finale ha avuto la meglio su "Massacre" (680 chili) di Clelia Bich di Pontey; terze, sconfitte in semifinale ma qualificate per la finalissima di fine ottobre ad Aosta, sono state "Campiglia" (702) di Holder Machet di Torgnon e "Fleurette" (656) dei fratelli Quendoz di Jovençan.





In seconda categoria, il "bosquet" di vincitrice è andato a "Skin" (586) di Nadir Vallet di Verrayes, davanti a "Tracasse" (580) di Andrea Dufour di Challand-Saint-Anselme. Terze hanno chiuso "Vedette" (600) di Bich e "Tiky" (588) di Ernesto Lazier di Lillianes.

Il derby della terza categoria ha visto in finale fronteggiarsi, senza esclusione di colpi, le due compagne di stalla di Ivan Landry di Oyace: ha vinto "Gitane" (nella foto a ds) , alla sua terza finale regionale, bovina di 536 chili, su "Vipère" (550).

Terze "Promesse" (542), terza qualificata di giornata per Clelia Bich di Pontey, e "Suisse" (535) di Valentina Ducler di Champorcher.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Eliminatoria di Charvensod 10 ottobre 2021 in loc. Pont Suaz Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30

Eliminatoria di Fenis / Verrayes 16 ottobre 2021 in loc. Suzan (area sportiva – Fenis) Pesatura ore 9:00 – 11:00 Inizio Combats ore 12:30