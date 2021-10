Inchiesta vaccinazione, Ufficio Presidenza Consiglio Valle non può deliberare su Piano vaccinale

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle non avrebbe potuto lo scorso febbraio, non può ora e non potrà in futuro emanare alcune delibera rispetto al Piano vaccinale anti Covid attuato dalla Regione Valle d'Aosta semplicemente perchè non ne ha il potere.e men che meno autorizzare 'precedenze' di somministrazione del vaccino.

Si delinea così, secondo fonti giuridiche accademiche, la difesa di Alberto Bertin, indagato dalla Procura di Aosta per falsa testimonianza nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nella gestione della campagna vaccinale della scorsa primavera. Nello specifico, secondo la procura il Presidente dell'Assemblea, interrogato dai carabinieri del Nas delegati dal pm Luca Ceccanti, avrebbe "distratto il corso delle indagini" negando di aver autorizzato la somministrazione del vaccino Covid ai consiglieri regionali ultrasessantenni Luciano Caveri, Paolo Sammaritani e Mauro Baccega, circostanza che invece sarebbe invece emersa durante le indagini: per la Procura, in un messaggio whatsapp a loro indirizzato indirizzato Bertin aveva confermato la precedenza vaccinale decisa nei loro confronti dall'Ufficio di presidenza.

Ad oggi Bertin si è limitato a dire che "l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non ha mai assunto una deliberazione sulla questione" e la giurisprudenza almeno su questo gli da piena ragione: in Italia le misure emergenziali anti pandemia potessero essere adottate, oltre che con DPCM, anche tramite ordinanze delle Giunte regionali (comunque non degli Uffici di presidenza consiliare), ma solamente "nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" oppure nei soli casi di "estrema necessità e urgenza": nessuna di queste due condizioni si è manifestata nei fatti oggetti di indagine della procura aostana.

Quanto al whatsapp che confermerebbe la possibilità di somministrazione del vaccino anti Covid ai tre consiglieri ultrasessantenni, gli inquirenti lo leggono come un chiaro invito alla vaccinazione senza badare a eventuali 'salti di coda', mentre secondo gli innocentisti Bertin si sarebbe limitato a dare indicazioni generiche ma senza avviare alcuna procedura.