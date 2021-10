Quand lire fait du bien

Ces cinq rencontres, prévues pour les mois d’octobre et de novembre, auront lieu à l’Auditorium du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, rue Guy Rey (Tour de Balivi), à 18 heures 30 (durée : une heure et demie).

La participation est libre sur réservation (veuillez bien confirmer votre participation en écrivant à l’adresse suivante, au plus tard deux jours avant la date de chaque rencontre : f.locatelli@univda.it). L’accès à la salle est soumis à la présentation du « pass sanitaire ».

Chaque rencontre prévoit l’intervention d’un spécialiste de littérature française, ainsi que de l’auteure de l’ouvrage Remèdes littéraires, spécialiste en bibliothérapie. Les rencontres sont organisées avec le soutien de l’Assessorat à l’Education, à l’Université, aux Politiques de la jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à participation régionale, du Conservatoire de la Vallée d’Aoste et de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Elles seront agrémentées d’un accompagnement musical proposé par les étudiants et les professeurs du Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Quelles sont les raisons qui soutiennent cette initiative ? Pourquoi valoriser la lecture aujourd’hui ? La lecture est une activité plaisante, qui nous détend. La lecture est « une amitié », au sens où l’entendait Proust, un moyen de nous sentir moins seuls, entourés par ces amis que sont les personnages romanesques.

La lecture est une fenêtre sur le monde : elle nous fait sortir et même voyager, encore davantage lorsque nous sommes contraints de rester chez nous. La lecture stimule l’empathie et le dialogue, le besoin de partager avec quelqu’un d’autre le mélange de rêve et d’encouragement que nous offre la littérature. Selon les principes de la bibliothérapie, un roman peut même « soigner les problèmes de la vie », comme l’expliquent Ella Berthoud et Susan Elderkin, coautrices de Remèdes littéraires.

En retenant que les livres « font du bien », l’Université de la Vallée d’Aoste a choisi d’organiser une série de rencontres ouvertes à un vaste public, nous permettant d’approfondir des incontournables de la littérature française ou des romans contemporains, de partager l’expérience de la lecture et de la diffuser comme « antidote » à la situation actuelle.

Chaque rendez-vous sera suivi d’un échange pendant lequel les participants pourront raconter les impressions suscitées par la lecture, en posant des questions, en offrant leurs impressions et leurs commentaires.

Programme : 6 octobre 2021 - Entretien avec Michael Kohlhauer (Université de Savoie Mont Blanc) à propos du roman Entrez dans la danse de Jean Teulé (mots-clés : épidémie, chronique, corps-esprit).

13 octobre 2021 - Entretien avec Davide Vago (Université Catholique de Brescia) à propos du roman Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar (mots-clés : connaissance, reconstruction, équilibre).

20 octobre 2021 - Entretien avec Ella Berthoud, co-autrice de l’ouvrage Remèdes littéraires : se soigner par les livres (The Novel Cure), Paris, Jean-Claude Lattès, 2015.

12 novembre 2021 - Entretien avec Marisa Verna (Université Catholique de Milan) à propos du roman La Peste d’Albert Camus (mots-clés : sacrifice, force, faiblesse).

16 novembre 2021 - Entretien avec Michela Landi (Université de Florence) à propos du roman L’Écume des jours de Boris Vian (mots-clés : amour, maladie, fleur).

Responsable scientifique des rencontres : Mme Federica Locatelli (Professeur associé en Langue et Littérature française de l’Université de la Vallée d’Aoste).