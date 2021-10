ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA VOCATION AU MARIAGE SACRAMENTEL

Si Dieu avait créé une multitude d'hommes sans la femme ou vis-versa, que serait devenue l'humanité? Elle serait monocolore, sans beauté ni éclat. La famille est dans le projet de Dieu depuis l'éternité. Notre méditation se concentrera sur la beauté de la famille humaine dans le projet de Dieu.

1. La place de l'homme dans la nature.

La première lecture nous présente deux tâches de l'homme dans l'univers: la mission sur les créatures et la vocation au mariage. Dieu pose l'homme au milieu des créatures et lui donne la mission de nommer toute chose. Donner le nom signifie connaître la réalité nommée en la tirant de l'indéterminé vague et obscur, pour entrer en relation avec elle.

Nommer quelque chose veut dire aussi exercer de l'autorité sur cet objet dans le sens de le faire d'en prendre soin. Ce verset est riche d'implication anthropologique et écologique. Cette permission de nommer les chose de la nature est la source de la science. Le psaume 8 chante cette grandeur de l'homme en ces mots:" Qu'est donc le mortel, que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter? A peine le fis-tu moindre qu'un dieu; le couronnant de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'oeuvre de tes mains; tout fut mis par toi sous ses pieds".

Ce qui est fascinant qui fonde l'unité, la dignité et l'égalité de l'homme et de la femme, est que l'homme n'est pas témoin de la création de la femme, encore moins il n'a pas reçu la mission de nommer la femme pour devenir son objet de propriété. Il n'a donc pas le droit de répudier sa femme.

2.Le divorce est l'effet du péché.

Dieu dit:"Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra". Dieu dit aussi qu'il n'est pas bon que la femme soit seule.

La mentalité divorcioniste et séparatiste de l'homme et de la femme n'est pas voulue par Dieu, mais par le péché. Dans la culture permissive qui n'est pas récente, la femme était réduite à l'objet de consommation.

Apollodore, un des disciples de Platon, ironisait les hommes grecs infidèles en ces mots:"Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir; les concubines, pour les soins de tous les jours; les épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer".

Platon observe cependant qu'il y avait des hommes et des femmes valeureux, tellement fidèles au mariage que l'amant pouvait accepter de mourir pour sauver l'aimé, en témoigne Alcesti la fille de Pelia qui veut elle seule mourir pour son époux, alors qu'elle a son père et sa mère (Le Banquet, 179B-C)

Aujourd'hui, avec les courants et idéologies égalitaristes, ce n'est plus seulement l'homme qui renvoit sa femme, c'est la femme qui répudie aussi son époux. Le désordre dans le couple est souvent causé par l'éros pandémique, vulgaire qui n'est pas encore purifié par "l'amour agapè", selon la vision de Platon. Sans l'ouverture à la grâce, la famille reste construite sur le sable mouvant.

3. Le mariage comme vocation.

L'originalité de la foi judéo-chrétienne est liée à l'acte de la création de l'homme et de la femme par amour et pour amour. Les deux ne feront plus qu'un.

Dieu dit: "il n'est pas bon que l'homme soit seul". Le lien de l'homme et de la femme devient un don de Dieu, une alliance appelée à durer pour toujours. Ce lien est marqué par le renoncement de chacun pour le bonheur de l'autre, car l'amour vrai, qui n'est pas vulgaire, souffre et meurt pour celui qu'on aime. L'homme en hébreux "Ish", ne peut pas réaliser sa vocation sans la femme "Ishsha". Le divorce, la séparation n'est pas voulu par Dieu.

Jésus dit:" c'est en raison de la dureté de vos coeurs que Moïse a formulé pour vous cette règle". "Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare".Jésus opère la révolution et confère au mariage le caractère sacramentel fondé sur la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu.

4. Prière pour le bonheur du foyer

Seigneur Jésus, par ton incarnation tu as choisi de naître et de grandir en sainteté et sagesse dans une famille humaine de Joseph et Marie. Le premier signe qui révèle ta gloire, tu l'as fait dans un contexte de noce à Cana, en changeant l'eau de la misère, de la tristesse en vin de joie et de paix. Je te confie les jeunes époux pour que sous ta protection ils rayonnent de toi. Que les difficultés inévitables du foyer ne soient pas le motif de divorce, mais de compréhension réciproque. Je prie pour les familles en difficulté matérielle et sans enfant. Que leur amour soit toujours plus fort que la mort. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies! Ps128,1. Amen!



Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera