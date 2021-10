Domani domenica 3 ottobre saint Gérard sainte Candide

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 3 ottobre

Chiesa parrocchiale di Cervinia - ore 11.00

S. Cresime

Pont-Saint-Martin, Auditorium - ore 18.00

S. Messa per l'incontro regionale del Rinnovamento nello Spirito

Lunedì 4 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Martedì 5 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 6 ottobre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 7 ottobre

Seminario - ore 18.00

Incontro con i Facilitatori dell'Assemblea diocesana

Venerdì 8 ottobre

Aosta, Casa della Carità - ore 9.30

Visita al cantiere con i sacerdoti

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Aosta, chiesa parrocchiale di Santo Stefano - ore 16.30

Partecipazione alla presentazione del libro di Emilia Agavit Via San Giocondo n° 8

Sabato 9 ottobre

Chiesa parrocchiale di Émarèse - ore 15.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Lorenzo Sacchi

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent - ore 18.30

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Lorenzo Sacchi

Domenica 10 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche - ore 10.00

S. Cresime

Seminario - ore 17.00

Mandato catechistico

Martedì 12 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 18.00

Riunione della Segreteria dell'Assemblea diocesana

Mercoledì 13 ottobre

Seminario - ore 18.00

Assemblea di Chiese Aperte e S. Messa

Giovedì 14 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant'Anselmo - ore 18.15

S. Messa per il 50° anniversario della consacrazione della chiesa

Venerdì 15 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 18.00

S. Messa per la Solennità di S. Teresa d'Avila

Sabato 16 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Morgex e Pré-Saint-Didier

Chiesa parrocchiale di Verrès - ore 18.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint Gérard sainte Candide

La Chiesa celebra an Gerardo di Brogne Abate

Nobile del Lomacensis, Gerardo, ancora giovanissimo, era stato preso da un grande ideale religioso. Dopo un'iniziazione alla vita monastica a Saint-Denis, presso Parigi, aveva fondato nelle proprie terre un'abbazia benedettina. Uomo virtuoso e monaco esemplare, conosciutissimo dalle famiglie potenti delle regioni vicine al suo monastero, attirò prestissimo l'attenzione dei principi, specialmente di Gisleberto di Lotaringia e di Arnaldo di Fiandra che lo chiamarono per risollevare i loro monasteri decaduti. Apostolo infaticabile, Gerardo percorse per venticinque anni la Lotaringia e la Fiandra riformando una dozzina di abbazie. Morí a Brogne nel 959. Il culto a Gerardo risale al 1131 e Brogne, oggi Saint-Gérard, divenne rapidamente un luogo di pellegrinaggio. La festa del santo è celebrata nelle diocesi di Namur, Gand e Liegi. Reliquie, considerate come autentiche, si conservano a Saint-Gérard (casa parrocchiale e convento dei Padri Assunzionisti), a Maredsous (abbazia), Aubange (casa parrocchiale) e Gand (chiesa di Notre-Dame).

Il sole sorge alle ore 7,26 e tramonta alle ore 19,00