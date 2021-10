Tensioni in quarta Commissione tra il sottogruppo gruppo rosa e il presidente Grosjacques

Il provvedimento direttamente collegato al Piano strategico da oltre 600 milioni della Compagnia Valdostana delle Acque approvato nel corso dell’estate.

Si tratta, come spiegano in una nota le consigliere del PCP Chiara Minelli, (che dopo le dimissioni da assessore non è ancora entrata a far parte di nessuna commissione ma può partecipare ai lavori delle commissioni come tutti i consiglieri, ndr.) e Erika Guichardaz che oramai fanno gruppo a parte per le comuni iniziative assunte, di un provvedimento importante, “scaricato dalla Giunta senza che vi sia stata interlocuzione con la maggioranza nei mesi e nelle settimane precedenti, nonostante il tema della ’mission’ CVA fosse uno specifico punto del programma di governo e uno di quelli inseriti nel documento per la verifica politica programmatica, consegnato da PCP a giugno”.

La consigliera Minelli (a sn nella foto con la collega Guichardaz)durante la riunione avrebbe richiamato una considerazione esposta dal prof. Florenzano nel 2018 in una audizione della Commissione circa le prospettive per il futuro assetto societario di CVA, chiedendo un suo autorevole ulteriore parere.

“Il presidente Grosjacques, visibilmente infastidito dalla domanda formulata – si legge in una nota del gruppo rosa - ha imposto al professore di non rispondere, in quanto la stessa, a parer suo, esulava dall'oggetto dell'audizione, che si doveva limitare ad un mero parere tecnico sul Disegno di legge, su cui peraltro il prof. Florenzano ha mosso dei rilievi”.

La cosa ha irritato le due consigliere che commentano: “Aldilà della scarsa cortesia istituzionale nei confronti di un esperto come il professor Florenzano, che peraltro già in passato ha collaborato con il Consiglio regionale sperimentando già in quella occasione una mancanza di rispetto nei confronti del suo lavoro, rileviamo con stupore che secondo il Presidente della IV commissione il Disegno di legge in discussione non ha a che vedere con il futuro di Cva. Il Dl che autorizza Cva ad una manovra da 500 milioni secondo Grosjacques va discusso e approvato a prescindere da valutazioni sull'avvenire di Cva stessa”.

Secca la risposta del presidente Giulio Grosjaques (nella foto - Uv): “Non ho censurato nessuno ma mi sono limitato ad invitare il professore ad attenersi al tema della convocazione perché la la domanda posta della Consigliera Minelli sarà un argomento trattato in una prossima convocazione della Commissione. Penso che in commissioni si debba discure – ha concluso Grosjacque dei temi all’ordine del giorno e non spaziare su argomenti che distolgono l’attenzione sul un provvedimento in esame”.

Con una vena polemica replicano al Presidente: “Superflua e fastidiosa qualsiasi altra considerazione sulla società partecipata, inopportuna ogni riflessione sull'assetto futuro di Cva. Eppure di tale riflessione ci sarebbe una gran bisogno visto che non è affatto chiaro quale obiettivo la Regione vuole conseguire e se c'è compatibilità fra il progetto "Norma di attuazione" e il progetto Cva impresa leader sul mercato nazionale”. Ma come assicurato da Grosjacque l’appronfondimento sarà all’ordine del giorno di una prossima convocazione della Commissione Sviluppo economico che presiede.

