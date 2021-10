Aosta: Si a nuovo progetto di manutenzione stradale

La Giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto esecutivo relativo ad alcuni lavori di manutenzione stradale che interessa cavalcavia e tratti stradali deteriorati di proprietà comunale, nonché l’abbattimento di barriere architettoniche.

Il progetto prevede nove interventi che comprenderanno il risanamento e la riqualificazione del sovrappasso di via delle Regioni, del viadotto di via Lavoratori Vittime del Col du Mont, del cavalcavia tra corso Ivrea e regione Borgnalle, del sottopasso pedonale di via Roma da e verso via dei Cappuccini, del sottopasso di via Parigi e del muraglione di località Laravoire, oltre alla riasfaltatura del parcheggio di via Chaligne e al rifacimento del giunto di pavimentazione all’interno del parcheggio dell’autostazione di via Carrel.

Inoltre, nel quadro del più ampio piano di abbattimento delle barriere architettoniche condotto dall’Amministrazione comunale, verranno realizzate rampe per l’accesso ai marciapiedi, e di raccordo tra marciapiede e piano viabile, nelle vie Piave, Losanna e Gramsci.

Il costo complessivo delle opere ammonta a poco meno di 300 mila euro (IVA inclusa) per una durata dei lavori stimata in 150 giorni.

Commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto: "Al netto dei tempi tecnici per l’indizione e l’espletamento, tramite la SUA, della gara per individuare il soggetto che eseguirà i lavori, siamo finalmente in grado di dare una risposta concreta alle domande di maggiore decoro e di ordine relativamente ad alcuni importanti tratti stradali sottoposti a particolare usura. Se è vero che per nessuna delle opere su cui andremo a intervenire sussistevano problemi per l’incolumità di cose e persone, lo è altrettanto che non era più tollerabile presentare ai cittadini e ai visitatori situazioni di ammaloramento che potevano ingenerare preoccupazione oltre che un senso di trascuratezza della cosa pubblica".

Inoltre, , sottolinea Cometto, "con questo intervento proseguiamo nell’opera di eliminazione delle barriere architettoniche dalle strade cittadine, concentrando l’attenzione su alcune vie del centro, con la volontà di raggiungere quanto prima l’obiettivo di rendere Aosta sempre più una città a misura delle persone con disabilità fisiche o con difficoltà motorie".