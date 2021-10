Vacanze sulla neve: tra sport, tanto relax e magia

Vivere un'avventura fuori dagli schemi, per un viaggio senza limiti alla bellezza, magari assaporandone tutte le sfaccettature, tra natura, sport, relax, cultura e buon cibo. Un periodo di svago così non è un sogno: anzi, per le tue vacanze sulla neve puoi chiedere tutto ciò che desideri e magari affidarsi a Tramundi, la travel company online composta da appassionati viaggiatori ed esperti del settore, che ha sempre in serbo nuove idee e pacchetti vacanza per ogni tipo di turista.

Ogni break, infatti, è studiato nei minimi dettagli per far vivere tutta l'esperienza che un luogo può offrire anche grazie ai preziosi consigli dei viaggiatori che permettono all'agenzia di creare un viaggio praticamente perfetto sotto ogni punto di vista. Ecco perché questa è una delle travel company punto di riferimento in Italia, ideale anche per i viaggi di gruppo, scelta da moltissimi traveller che non si accontentano di un pacchetto basico, ma vogliono portarsi a casa un bagaglio ricco di emozioni e bei ricordi. Ad esempio, per una settimana bianca intensa e divertente, puoi dirigerti sui monti del Trentino Alto Adige per sciare nella Val di Sole, godendo di ben 270 km di piste e 93 impianti di risalita ed alternando allo sport un po' di relax nei centri benessere della zona, tra infinity pool, saune e massaggi con fragranze locali. E poi gite in malga, degustazioni nei caseifici locali e biciclettate sulla neve (ma senza fatica) grazie a mezzi dotati di supporto elettrico. Da provare anche la sled dog experience, a bordo di una slitta trainata da cani addestrati: un'esperienza - questa - offerta anche da diversi operatori che hanno sede nei monti del Friuli Venezia Giulia.

Del resto, anche quest'ultima è una regione ricca di servizi e sport, soprattutto nella zona di Tarvisio, a cui si può aggiungere un po' di relax e riposo alle Terme di Warmbad, un parco termale con piscine che vanno dai 25 ai 34 gradi e con uno stupenda vista sui monti circostanti. Basta uscire un attimo dall'Italia per trovarsi in Slovenia, a Kranjska Gora, un importante centro sciistico con piste da sci da record. Si pensi che la Coppa del Mondo di sci alpino ha sede proprio qui e questo è uno sport così radicato nella tradizione locale da essere diventata una festa nazionale slovena.

Quando si pensa al Natale, però, vengono subito alla mente Santa Claus e le sue renne. Una bella esperienza da provare, allora, può essere quella di raggiungere una fattoria di renne, meglio ancora se a Kuusamo, in Lapponia, dove trova sede anche il Villaggio di Babbo Natale. Un Paese nordico ricco di sorprese, con l'Aurora Boreale e tanti orsi polari che si possono ammirare nell'ambiente a loro più familiare, il Ranua Wildlife Park, e dove la magia del Natale prende vita e va assaporata in tutti i suoi aspetti.