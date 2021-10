Saint-Vincent: Inaugurata la nuova sede della scuola secondaria di primo grado

E' stata inaugurata nella mattina di oggi, venerdì 1 ottobre, la nuova sede della scuola secondaria di primo grado di Saint-Vincent, che si trova negli edifici dell’ex Liceo scientifico in via Mons. Alliod.

Per l’anno scolastico appena iniziato, la nuova sede ospiterà le classi prime e seconde, oltre che tutte le aule speciali, ovvero arte, musica, Smim, informatica e attività alternative, mentre le classi terze frequenteranno le lezioni nelle aule ubicate presso la direzione. La palestra sarà per tutti gli alunni quella adiacente alla nuova sede, mentre per la mensa gli alunni saranno accompagnati presso i consueti locali utilizzati anche dalla scuola primaria.

Nella nuova sede, che valorizza anche l’indirizzo musicale grazie alla presenza di un’aula molto capiente che permette le esecuzioni di musica d’insieme, gli alunni avranno a disposizione uno spazio esterno per la pausa, oltre che zone più ampie per gli intervalli e per gli spostamenti.

“Gli edifici scolastici rivestono un’importanza fondamentale – ha spiegato l’assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri – perché sono i luoghi dove i nostri ragazzi si formano e costruiscono il loro futuro. Nel periodo della pandemia abbiamo cercato tutte le soluzioni possibili per tenere aperte le scuole perché, per quanto la Dad sia stata uno strumento utile, l’aula, la socialità e il rapporto umano sono le basi della civile convivenza e della formazione degli adulti di domani”. Caveri è intervenuto insieme alla dirigente scolastica Antonella Dallou, al sindaco di Saint-Vincent, Francesco Favre e all’assessora comunale all’Istruzione e Cultura, Paola Cortese.