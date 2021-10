Art, théatre et bonne cuisine à la Fete d'Automne de Jovençan

Dans le cadre des manifestations de la fête transfrontalière "Lo pan ner-Les pains des Alpes", qui ravivera les anciens fours du territoire le samedi 2 et le dimanche 3 octobre, la Commune et la Pro loco de Jovençan organisent la Promenade d'automne, une série d'événements culturels qui de demain à dimanche animeront le village sous le signe du théâtre, de l'art et de la bonne cuisine.

Aujourd'hui vendredi 1er octobre, à 16h30, le village inaugurera l'exposition des artistes Elso Montrosset, Anastasia Snegirena et Mirella Todeschi, installée dans la salle du conseil communal. L'exposition sera également ouverte au public le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 17h.

Toujours demain, à 20h30, à l'ancien cimetière, le spectacle théâtral "La conquête du Cervin" sera mis en scène par la compagnie Teatro d'Aosta. Samedi de 10h à 18h, dans l'ancien four "José Fili" de Le Clou on cuira le pain, tandis que le village et la place de Jobel accueilleront une série de stands dédiés aux produits oenogastronomiques.

Des visites à la Maison des Anciens Remèdes sont programmées de 15h à 19h. La journée se terminera par le concert du groupe "Le nostre valli", à 20h30, sur la place de Jobel. Pour le syndic de Jovençan Riccardo Desaymonet, l'initiative vise à "maximiser la visibilité de l'événement pour impliquer les citoyens dans des moments d'animation et de vitrine promotionnells de produits typiques à fort attraction touristique".