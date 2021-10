A Donnas da stasera a domenica uva e castagne sono regine della festa

Autunno, tempo di feste agricole e, come già avvenuto lo scorso anno, a Donnas sono state accorpate in un unico fine settimana le tradizionali sagre dell'uva e della castagna, gli appuntamenti clou della stagione autunnale.

L'evento congiunto è in questo fine settimana: Si parte questa sera, venerdì 1 ottobre, alle 19, con la tradizionale cena bavarese (ancora posti disponibili telefonando al 340 5081455). La giornata di sabato debutterà con un pomeriggio di giochi a cura dei coscritti del 2003. Dalle 18 birra e caldarroste per concludere in musica, alle 20,30, con l'esibizione del Coro Vivavoce nella chiesa parrocchiale.

La distrubuzione delle uve in lizza per il premio "Grappolo d'oro" avverrà la domenica, a partire dalle ore 7. Alle 11 è in programma la messa, seguita dall'esibizione della banda musicale di Donnas. Il tradizionale pranzo dei Vignerons prenderà il via alle 12,30, nel salone Bec Renon (prenotazione obbligatoria al 340 5081455; posti limitati) e anticiperà la gara di mendaye, le caldarroste in patois, con inizio alle ore 14 e fine alle ore 15.

Le caldarroste, cotte da ogni squadra nella zona allestita per l'occasione dovranno essere consegnate alla giuria entro le 15,30. Seguirà la cerimonia di assegnazione del Grappolo d'oro e della Castagna d'oro ai produttori delle migliori uve e ai caldarrostai che meglio sono riusciti a stupire la giuria con le loro caldarroste.