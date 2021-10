Vallée Santé 'Ultimi dieci anni persi 54 medici e 21 infermieri

Merita un commento l’idea molto originale, uscita dalle stanze del Palazzo Regionale, di incentivare l’attrattività dei medici ospedalieri offrendo skipass gratuiti. Prendiamo questa proposta come una provocazione dell’Assessorato e commentiamo che:

a) è importante attrarre medici da fuori, ma occorre anche “attrarre” chi già lavora in Valle perché non se ne vada;

b) attrattività significa creare le condizioni per cui un operatore lavori con soddisfazione e professionalità. Queste condizioni sono sia ambientali, strutturali, che professionali (tecnologie moderne, possibilità di crescita professionale e formazione mirata gratuita, rapporti con Università e partecipazione a lavori scientifici) ed infine economiche (bonus e incentivazione della libera professione per ridurre il divario con gli operatori sanitari delle altre Regioni).

Invitiamo quindi gli amministratori a valutare seriamente l’argomento. Ad esempio la Provincia Autonoma di Bolzano nel suo opuscolo sui “buoni motivi per lavorare in Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”, tra le altre cose scrive: “disponibilità di strutture ed apparecchiature moderne, indennità per prestazioni aggiuntive, 20 giorni di formazione retribuita/congressi ogni anno, eventuali forme di pensione integrativa, ambiente multiculturale attraverso lo scambio continuo tra cultura italiana e tedesca”.

Ad oggi non abbiamo contezza di progetti seri, locali, al riguardo.