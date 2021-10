Sabato mattina nuvoloso e poi pioggia fino a lunedì

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una saccatura atlantica in discesa verso il Mediterraneo occidentale determinerà le condizioni meteo nei prossimi giorni in Valle d'Aosta, con correnti umide meridionali tra oggi e domani e il passaggio di una perturbazione tra domenica sera e lunedì; in seguito si avranno correnti atlantiche seguite da una probabile rimonta anticiclonica

SABATO 1 OTTOBRE Nuvoloso al mattino, con isolate precipitazioni, schiarite nelle ore centrali, più ampie nella valle centrale. Dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo coperto con deboli precipitazioni sparse. Temperature: minime in lieve aumento nelle valli. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m deboli sud-occidentali, in rinforzo e rotazione da S; deboli sud-orientali nelle valli. DOMENICA 2 OTTOBRE