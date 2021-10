I silenzi di Bertin... traditi dagli scritti?

Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in relazione all'inchiesta della Procura di Aosta su presunte irregolarità nel piano vaccinale in cui lo stesso Bertin è accusato di aver reso false dichiarazioni agli inquirenti delegati dal pm. ma dichiara di poter dimostrare la propria estraneità alla contestazione e di non avere alcuna intenzione di dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio.

Se è vero che il Presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin è passato agli onori delle cronache più per i suoi silenzi che per le sue prese di posizione, almeno nel corso dell'ultimo anno, è altrettanto vero che a inguaiarlo in questo momento potrebbero essere stati non tanto i suoi silenzi, visto che chi non parla difficilmente sbaglia, bensì i suoi messaggi scritti inviati attraverso Whatsapp.

Già, perché alla base dell'accusa di false informazioni rese al pubblico ministero mossa dalla Procura della Repubblica di Aosta nei confronti di Alberto Bertin nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti 'furbetti del vaccino', ci sarebbero anche dei messaggi di testo che lo stesso Bertin avrebbe inviato ad alcuni altri consiglieri regionali, salvo poi dichiarare ai Nas dei Carabinieri di Aosta di non saperne nulla e di essere venuto a conoscenza della vaccinazione anticipata di alcuni suoi colleghi in Consiglio Valle soltanto attraverso gli organi di informazione.

Risultato? Da persona informata sui fatti, Bertin è divenuta persona indagata. Proprio lui, che nella seduta del Consiglio Valle del 22 novembre 2017, invitò con una certa insistenza una sua collega dell'epoca a dimettersi dalla carica apicale che ricopriva perché rea di essere stata convocata in Procura come testimone.

E adesso? Chi fu giustizialista all'epoca, peraltro sul nulla, lo sarà ora con se stesso, a maggior ragione non essendo un testimone in un'inchiesta, ma un indagato?

L'unica certezza è che non si tratta di una bella figura, aggravata se possibile dal fatto di essere stata compiuta nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.