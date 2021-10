MONTAGNA VDA: Testa di Licony - Courmayeur

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Testa di Licony Courmayeur)

Sicuramente uno dei più bei belvederi della Valle d'Aosta.

Lo spettacolo che si gode della vetta è unico, con un dito si toccano tutte le vette della catena del Monte Bianco.

Arrivati al Col Licony ci si affaccia sul bellissimo lago Licony, altra perla della Valdigne.

Se si decide di dormire al bivacco Pascal sicuramente si avranno alba e tramonti indimenticabili.

Attenzione che nel periodo estivo spesso il bivacco è sovraffollato e nel periodo invernale chiuso.

