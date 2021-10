La Shiloh di Verres passa a Teksid, salvi 180 lavoratori

Atteso da mesi da lavoratori e sindacati, avverrà domani, venerdì 1 ottobre, il passaggio di proprietà per i 102 dipendenti dell'ormai ex Shiloh di Verrès. Erano oltre 180 i lavoratori quando nel 2018 la multinazionale americana si era insediata nello stabilimento della Bassa Valle d'Aosta.

Si insedia, negli stessi spazi anche se con una riduzione del personale, la Magnesium Components Verrès, del gruppo Teksid-Stellantis. Per Fabrizio Graziola, segretario generale della Fiom Cgil della Valle d'Aosta, "è importante che si sia riusciti a mantenere l'insediamento industriale in Valle e va da sé che il nostro auspicio è che si continui con la produzione, migliorandone la qualità".

Per le lavoratrici e per i lavoratori dell'ex Shiloh non dovrebbe cambiare nulla perché continueranno a produrre componentistica per automobili. Anche a livello economico non ci sarà alcun cambiamento sostanziale, perché nell'accordo sindacale è prevista la stessa retribuzione e lo stesso metalmeccanico.