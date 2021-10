Charvensod: Interessante trittico di appuntamenti culturali

La biblioteca di Charvensod chiude al pubblico da venerdì 1 ottobre ma la sua commissione non smette di proporre eventi culturali di livello: ha infatti organizzato per il mese di ottobre tre presentazioni di libri nel salone della scuola primaria di Plan-Félinaz.

"Iniziamo il 7 ottobre con il libro scritto da Davide Ponza The star of destiny e che spazia dal romanticismo al fantasy, continuiamo con Veillà e i dialoghi tra generazioni di Manuela Lucianaz il 15 ottobre, concludiamo infine il 29 ottobre con il testo per ragazzi di Federico Gregotti Zoja, ispirato alla storia vera di Friedl e i bambini di Terezin, tutti e tre gli eventi sono previsti alle ore 18.

Si tratta di pubblicazioni di genere diverso ma proprio per questo capaci di suscitare l'interesse di tutta la comunità" spiega Chiara Bernardi (nella foto), presidente della commissione di gestione della biblioteca di Charvensod.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 0165 279709 o 0165 279711 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Evento sottoposto alle norme vigenti anti Covid-19.