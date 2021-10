L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Solo i tamponi garantiscono immunità Covid nei luoghi di lavoro

"Ho letto l'articolo pubblicato in data 27 settembre sul vostro giornale riferito all'insegnante vaccinata con doppia dose e ricoverata per aver contratto il covid. Sono molto rammaricata per quanto le è accaduto e le auguro una pronta guarigione! E mi spiace per tutti quei bambini che hanno dovuto fare lezione in Dad.

Però vorrei partire da questo articolo per esprimere una considerazione che riguarda la sicurezza sul lavoro. L'assessore Barmasse afferma, come per altro molti virologi ormai più o meno famosi per via delle loro apparizioni TV, che il vaccino non immunizza, bensì può ridurre l'incidenza della malattia sul singolo nel caso in cui essa venga contratta. Questo è sicuramente positivo! Ne deriva, però, che il vaccinato può essere contagiato ma anche contagioso.

Esistono persone che il vaccino non lo possono fare per particolari patologie pregresse incompatibili col vaccino stesso, che hanno subito reazioni avverse dalla prima inoculazione e non possono ricevere la seconda e persone che non si fidano del vaccino perché non ancora terminata la sperimentazione e non ne conoscono le conseguenze a medio e lungo termine.

Tutte queste tipologie di persone in società convivono, condividono lavoro e vita sociale! Con il nuovo decreto green pass viene fatta passare l'idea che il nostro posto di lavoro sarà più sicuro...ma ciò che accaduto alla nostra cara insegnante dimostra il contrario! E a ulteriore conferma della mia affermazione, basti pensare al fatto che, per accedere ad una visita medica ospedaliera, occorre effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti indipendentemente dal vaccino.

Ma il personale sanitario non è tutto vaccinato? Quindi, esibire la sola vaccinazione senza tampone serve veramente a tutelarmi sul posto di lavoro o nella vita sociale? O forse l'unica cosa che non attenta alla mia salute e quindi la sicurezza sul mio posto di lavoro è un tampone? In base alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve mettere tutti i suoi dipendenti nella condizione di non subire incidenti e contagi; il covid è riconosciuto come infortunio sul lavoro.

Allora perché non vengono predisposti i tamponi dai datori di lavoro? Tutti i dipendenti dovrebbero richiederlo al fine di ridurre i rischi di contagio, e quindi di infortuni, e perché, indipendentemente dallo stato vaccinale del lavoratore, che peraltro è protetto dalla privacy, il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza all'interno della sua azienda!".

Lettera firmata

Risponde il direttore: Alla luce di quanto sappiamo circa vaccini, tamponi, contagi e varianti del virus, posso solo essere d'accordo con Lei. E' di oggi la drammatica notizia di sei nuove vittime di incidenti sul lavoro avvenuti nelle ultime ore in Italia. Se non si riesce a garantire l'incolumità dei lavoratori da infortuni diretti, si salvi almeno il sacrosanto diritto di proteggersi al meglio contro il flagello del coronavirus. pa.ga.