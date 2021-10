Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale del Colle Saint Pantaléon

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale, in seguito alla posa di cavi per fibre ottiche, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, lungo la SR 42 del Colle Saint Pantaléon, nel Comune di Verrayes, dal km. 0+000 (Località Champagne) al km. 5+200 (località Capoluogo Verrayes), dalle ore 7 alle ore 17.30, da giovedì 30 settembre a venerdì 15 ottobre 2021 compreso; sabati, domeniche e festivi esclusi.