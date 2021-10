Nuovo numero verde per contributi auto e bici elettriche

Passi avanti dell'ente pubblico verso la riorganizzazione 'verde' dei trasporti. Un 'contact center' dell'assessorato regionale dell'Ambiente, rasporti e Mobilità sostenibile sarà attivo da giovedì 30 settembre, per fornire informazioni sui contributi destinati all'acquisto di veicoli a bassa emissione e biciclette elettriche.

Il contact center risponde al numero verde 800-006300, disponibile da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17,00. È destinato a tutti coloro che intendono presentare domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 16 del 2019, rispondendo alle domande sull'accesso al portale, la tipologia di allegati, la modalità di pagamento del bollo virtuale, la compilazione del modello e le principali norme di contribuzione. Il servizio sarà operativo fino al 31 ottobre, termine ultimo per l'invio delle domande di contributo per il 2021.



L'assessorato ricorda che è operativo il portale informatico attraverso il quale gli interessati possono presentare online le domande di contributo relative a veicoli a bassa emissione, biciclette elettriche e stazioni di ricarica, con riferimento alla stessa legge regionale. La procedura di inoltro guida il richiedente nei vari passaggi, verificando i requisiti e la documentazione passo dopo passo: saranno quindi azzerati i casi di domande incomplete o non corrette.