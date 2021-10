A Sarre il concerto del talentuoso organista aostano Gilles Martinet

Allievo della Haute école de musique di Ginevra, il 21enne organista aostano Gilles Martinet si esibirà sabato 2 ottobre, alle ore 21, nella chiesa parrochhiale di Saint-Maurice di Sarre.

Martinet sarà ospite della rassegna "Assaggi musicali: i giovani raccontano la musica", organizzata dall'associazione Sarre2Mila8 su proposta di Mattia Formento, clarinettista di Sarre e studente del Conservatorio Achille Peri di Reggio Emilia. Il concerto proporrà musiche del compositore e organista tedesco-danese Dietrich Buxtehude, dell'olandese Jan Peter Sweelink, del francese Louis Vierne, di Girolamo Frescobaldi e di Johann Sebastian Bach.

Un repertorio scelto appositamente dal giovane organista per valorizzare l'organo della chiesa, risalente alla seconda metà dell'Ottocento. La serata sarà presentata dall'ideatore della rassegna, Mattia Formento, che offrirà una spiegazione dei singoli brani.



"Tra le nostre finalità- spiega il presidente di Sarre2Mila8, Luigino Vallet- rientra la promozione della cultura e, in questo ambito, vogliamo proporre appuntamenti che diano visibilità a giovani talenti", il modo migliore per coniugare "la valorizzazione del nostro patrimonio, inteso nel senso più ampio del termine, con una prospettiva che guardi al futuro di tutta la comunità". Tra l'altro, conclude, "l'organo della chiesa di Saint-Maurice è stato interamente restaurato nel 2007 anche grazie all'impegno dei soci della nostra Associazione e ci fa piacere che oggi un giovane musicista come Gilles Martinet lo sappia valorizzare con tanta passione".