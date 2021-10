Bertschy ‘Il reddito di cittadinanza non ha creato le motivazioni occupazionali attese’

Ogni assessore ha presentato il piano con il quale ha affrontato l’emergenza degli ultimi due anni e i progetti per il futuro, condividendo, anzi forse già anticipando, la svolta necessaria in direzione di politiche attive per la formazione dei giovani in base alle richieste che emergono dalle aziende e la riqualificazione dei lavoratori senior che hanno perso il lavoro.

La ricetta che ne esce punta su riforma degli ammortamenti sociali, partenariato pubblico/privato, formazione duale che coinvolga giovani e imprese, interventi a difesa delle categorie più sofferenti

Allo stesso modo viene condivisa la necessità di coniugare pubblico e privato, certi che alzando l’asticella della qualità in un senso anche l’altro verrà trascinato e così la competitività tra le due nature di servizi possa trasformarsi in cooperazione.

“Siamo alle porte di una nuova stagione invernale che si presenta con alcune certezze, complicata ma possibile, sappiamo di poter preparare il territorio e le società”. Luigi Bertschy, vice presidente della Regione e Assessore Sviluppo economico, formazione e lavoro Regione Valle D'Aosta, guarda con fiducia alla prossima stagione turitica invernale.

Il vice presidente della Valle d’Aosta ha così chiuso il secondo appuntamento degli Stati Generali Mondo del Lavoro ITALIA che riunisce gli Assessori di alcune Regioni italiane per condividere best practice e difficoltà.

Nella scorsa stagione 4.000 aziende hanno subito danni importanti sia in termini occupazionali sia in termini di fidelizzazione. Molti lavoratori hanno cercato uno sbocco occupazionale altrove e con loro si è persa parte della formazione che era stata erogata.

“Per questo – ha aggiunto Bertschy - il nostro piano triennale che è stato formulato la scorsa primavera mira allo sviluppo economico e allo sviluppo delle competenze”.

Per il vice presidente della Regione il secondo punto da affrontare è la ricostruzione “delle banche dati dei nostri Centri per l’Impiego con dati certi di persone ben profilate e motivate alla formazione. Così come dobbiamo riorganizzare gli strumenti, come il Bon Emploi, uno strumento che in termini sperimentali ha anticipato le politiche attive”.

Ai lavoratori disoccupati da non più di 24 mesi sarà previsto “un percorso individualizzato di ricerca attiva del lavoro a partire da un’analisi delle competenze già possedute e che possono eventualmente essere utilizzate o implementate per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Un modo per creare quella motivazione che il reddito di cittadinanza anche da noi non è riuscito a creare”.