Morto il politico aostano Giorgio Lorenzini

È morto sabato 25 settembre l'aostano Giorgio Lorenzini, 82 anni, già consigliere e assessore al Comune del capoluogo regionale.

La famiglia ne ha dato notizia a funerale avvenuto. Lorenzini aveva iniziato il suo impegno pubblico con il Partito Repubblicano Italiano per poi gravitare attorno ai partiti autonomisti: dopo una parentesi nella Fédération Autonomiste, aveva militato nell'Union Valdôtaine. Era entrato in Consiglio comunale nel capoluogo valdostano nel novembre 1986 in sostituzione di Mauro Baccega nelle file del Pri, per diventare assessore alle Finanze nella giunta di Leonardo La Torre dal luglio 1989. Primo per preferenze alle Comunali 1990, fu confermato assessore sempre alle Finanze con sindaco La Torre, per passare allo Sport e alle Politiche giovanili con la giunta guidata da Giulio Fiou dal giugno 1992 alle elezioni del 1995.

Rieletto nella Fédération, il sindaco Pierluigi Thiébat lo riporta alle Finanze, dove resta fino al 2000. Resterà poi in Consiglio per l'Uv fino al 2010. Lorenzini, ex impiegato dell'acciaieria Cogne, da giovane era stato attivo nella pratica e nella promozione del calcio locale.

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, "esprimono cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliere Giorgio Lorenzini a nome dell'amministrazione comunale e a titolo personale".