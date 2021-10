Incendio distrugge fienile in azienda di allevatori a Verrès

E' stato distruttivo e intenso ma non ha causato vittime, l'incendio divampato intorno alle 20 di ieri sera, martedì 28 settembre, nel fienile della stalla della famiglia di allevatori Pierin-Costabloz a Verrès, in località Gramouny.

Il fabbricato ospitava solamente un paio di manzi-il resto della mandria è ancora nei pascoli dell'alpeggio Laris a Champorcher - che sono stati tratti in salvo immediatamente. Sul posto sono intervenuti i volontari dei Vigili del fuoco di Verrès, Issogne e Arnad e le squadre dei Vigili del fuoco professionisti di Aosta.



"Abbiamo lavorato tutta la notte per spegnere il rogo- ha spiegato ai cronisti dell'agenzia 'Dire' il capo squadra dei Vigili del Fuoco professionisti, Roberto Brunet- ora stiamo ultimando le operazioni di messa in sicurezza della struttura e smassando il fieno ancora presente nel fienile". Sono ancora al vaglio dei pompieri le cause che hanno innescato le fiamme; tra le ipotesi più accreditate quella di un corto circuito.