Tanti e 'caldi' i temi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Valle

Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre prossimi, a partire dalle ore 9, per trattare un ordine del giorno composto di 45 oggetti, di cui 14 interrogazioni, 24 interpellanze e due mozioni.

Delle 14 interrogazioni, 9 sono state depositate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: procedure per la prevenzione e il contrasto della corruzione nell'espletamento di gare pubbliche e nel corso dell'esecuzione del contratto; retribuzione congiunta dei mesi di settembre e ottobre per le giornate di servizio degli insegnanti supplenti; completamento dei lavori di pulizia e manutenzione delle briglie e delle platee del torrente Chalamy; avvio dei confronti richiesti dalle organizzazioni sindacali in merito alla volontà dell'Amministrazione regionale di esternalizzare alcuni servizi pubblici di viabilità; strategie attuate per ovviare ai possibili disservizi derivanti dalla sospensione di personale sanitario ai sensi del decreto-legge 44/2021 (misure urgenti in materia di vaccinazioni anti Covid-19); attuale ruolo della Struttura programmazione e governo delle attività sanitarie dell'Azienda USL; verifiche in merito a segnalazioni all'ARER di fattispecie di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 3/2013; prestazione di servizio a favore della campagna vaccinale di medici destinatari della sospensione di cui al decreto-legge 44/2021; corsi di formazione erogati dall'Azienda USL a lavoratori somministrati.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha presentato quattro interrogazioni a proposito di: riduzione del costo dei pedaggi autostradali nel territorio valdostano; mancato accreditamento dello stipendio del mese di settembre ai docenti supplenti; iniziative per incrementare l'attrattività in ambito sanitario; numero di autisti soccorritori assunti dall'USL della Valle d'Aosta.

Un'interrogazione è stata posta dalle consigliere del gruppo PCP Chiara Minelli ed Erika Guichardaz per chiedere notizie dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno previsto nella legge regionale n. 18/2021.

Sono 24 le interpellanze presentate, di cui 19 sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: eventuali criticità dei criteri di selezione del personale ausiliario nelle Istituzioni scolastiche ed educative della regione; strategie per il sostegno futuro dell'agricoltura valdostana e di montagna; azioni per fronteggiare le perdite degli operatori economici della filiera della carne; specifiche misure di sostegno alla promozione turistica in vista della prossima riapertura degli impianti sciistici; acquisto di futuri servizi specialistici di affiancamento tecnico funzionali all'organizzazione dei grandi eventi sportivi; compenso indicato nell'avviso di selezione della Società di Servizi Valle d'Aosta Spa; utilizzo futuro della piattaforma per la Carta del docente; incentivazione dell'attività di sensibilizzazione indirizzata all'orientamento verso il percorso di studi dell'Institut agricole régional; mantenimento della scuola dell'infanzia pubblica di Perloz; eventuali deroghe concesse ai soggetti aggiudicatari del servizio di trasporto disabili per il periodo 2021-2026; creazione di un centro unificato di ricerca scientifica; fatturato minimo per accedere al bonus per partite IVA; garanzia di collegamento tra Chamois e il resto della regione nell'impossibilità di percorrenza del tratto stradale che porta a La Magdeleine; finanziamento di interventi per lo sviluppo di "Aosta capitale dell'autonomia" nel prossimo bilancio regionale; problematiche per il deflusso delle acque del torrente Bocqueil a Issogne; decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP per coloro che non rispettano i regolamenti di comportamento stabiliti dall'ente gestore; congruità del contributo regionale concesso alla Casa di riposo J.B. Festaz e prospettive future dell'Azienda pubblica; iniziative per arginare efficacemente l'assunzione smodata di alcool fra i giovani; avvio della pubblicazione del nuovo bando di sostegno alla locazione per il 2021.

Tre interpellanze sono state depositate dal gruppo Pour l'Autonomie: procedure concorsuali da bandire entro la fine del 2021; tempistica per rendere di nuovo disponibile il Palaindoor per il movimento sportivo valdostano; completo ripristino del percorso sterrato tra Saint-Christophe e Roisan. Le restanti due interpellanze sono a firma delle Consigliere del PCP Minelli e Guichardaz per conoscere la tempistica per l'approvazione del Piano regionale dei trasporti e il numero di posti letto previsti nel progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale Parini.

Il Consiglio discuterà anche due mozioni, entrambe a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste, volte a: uniformare la segnaletica regionale relativa alla via francigena a quella nazionale; avviare un'interlocuzione con lo Stato per l'attuazione di una riforma fiscale che comporti semplificazione e riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti dei possessori di immobili.

Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it ), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda ) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).