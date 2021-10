ASCOM CONFCOMMERCIO VDA OTTIENE L’ACCREDITAMENTO COME ENTE DI FORMAZIONE

Con provvedimento dirigenziale n. 5480 del 27 settembre 2021 Ascom VdA è stata iscritta all’Elenco regionale degli organismi accreditati, sezione A “Servizi di formazione” - ambito NF “Formazione non finanziata”.

Nell’esprimere “grande soddisfazione” il Presidente di Fipe-Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato, ringrazia tutto il personale di Confcommercio VdA per la dedizione e l’impegno nell’operare per la crescita dell’Associazione e sottolinea che “investire in formazione significa puntare sul capitale umano e sulle qualità del lavoro: un investimento che fa la differenza fra un'impresa qualunque ed un'impresa competitiva”.

Adriano Valieri, Direttore Generale di Confcommercio VdA commenta: “La nostra formazione sarà caratterizzata da un taglio molto pratico e professionalizzante e da una didattica, svolta da formatori esperti, che coinvolgerà attivamente i partecipanti”.

L’accreditamento, come spiega Dominidiato, “consentirà di potenziare i servizi dedicati alla crescita professionale dei titolari e delle nostre aziende con l’obiettivo di tutelare sempre più e meglio il consumatore”.

“Il nostro obiettivo – concludono Dominidiato e Valieri – è di aiutare le imprese, i lavoratori e i giovani ad orientarsi tra le varie opportunità e la nostra associazione punterà ad erogare formazione mirata alle singole esigenze”.